SpaceX відправить на Місяць модуль компанії українського бізнесмена для програми "Артеміда"

Американська компанія SpaceX погодилася доставити на Місяць модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова. Запуск має відбутися у 2023 році в рамках космічної програми "Артеміда".
Про це повідомила компанія Firefly Aerospace.
Модуль Blue Ghost відправиться до Місяця на ракеті Falcon 9, яка вже здійснила понад 10 вильотів до орбіти з супутниками та космічними кораблями CrewDragon. Модуль повезе на Місяць десять корисних вантажів NASA для досліджень в рамках програми "Артеміда".
"Місія Blue Ghost буде включати доставку корисних вантажів NASA, які будуть підтримувати наукові місячні дослідження і сприятимуть розвитку сталої присутності на Місяці в рамках програми "Артеміда", - сказав віце-президент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро.
Нагадаємо, метою програми NASA під назвою "Артеміда" є повернення американських астронавтів на Місяць та освоєння його. Космічне агентство планує в рамках "Артеміди" доставити на Місяць першу жінку.
Як писало РБК-Україна, Україна також планує взяти участь у дослідженні Місяця.
Більше про плани NASA щодо Місяця читайте в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна".