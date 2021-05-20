SpaceX відправить на Місяць модуль компанії українського бізнесмена для програми "Артеміда"

Американська компанія SpaceX погодилася доставити на Місяць модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова. Запуск має відбутися у 2023 році в рамках космічної програми "Артеміда" .

Модуль Blue Ghost відправиться до Місяця на ракеті Falcon 9, яка вже здійснила понад 10 вильотів до орбіти з супутниками та космічними кораблями CrewDragon. Модуль повезе на Місяць десять корисних вантажів NASA для досліджень в рамках програми "Артеміда".

"Місія Blue Ghost буде включати доставку корисних вантажів NASA, які будуть підтримувати наукові місячні дослідження і сприятимуть розвитку сталої присутності на Місяці в рамках програми "Артеміда", - сказав віце-президент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро.