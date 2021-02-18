NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально
Исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик заявил, что космическое агентство больше не считает реальным возвращение астронавтов на Луну в 2021 году. NASA планирует пересмотреть космическую программу "Артемида".
По словам и.о. директора NASA, проблемным вопрос является финансирование программы.
"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - пояснил он.
Юрчик добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".
"Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул руководитель NASA.
Напомним, американское космическое агентство планировало вернуть людей на Луну в 2024 году. Это должно стать одним из шагов к будущей экспедиции на Марс. Больше о программе - в материале "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".
Добавим, недавно Пентагон и NASA договорились о сотрудничестве в космосе. Военные могут охранять американские космические базы.