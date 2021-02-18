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NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 февраля 2021 16:40
NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально Фото: Стив Юрчик (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

Исполняющий обязанности директора NASA Стив Юрчик заявил, что космическое агентство больше не считает реальным возвращение астронавтов на Луну в 2021 году. NASA планирует пересмотреть космическую программу "Артемида".

Об этом Юрчик сказал в интервью агентству ARS.

По словам и.о. директора NASA, проблемным вопрос является финансирование программы.

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - пояснил он.

Юрчик добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".

"Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул руководитель NASA.

Напомним, американское космическое агентство планировало вернуть людей на Луну в 2024 году. Это должно стать одним из шагов к будущей экспедиции на Марс. Больше о программе - в материале "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

Добавим, недавно Пентагон и NASA договорились о сотрудничестве в космосе. Военные могут охранять американские космические базы.

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