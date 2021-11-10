SpaceX ночью отправит новых астронавтов на МКС

Компания обещает начать трансляцию запуска Crew-3 за четыре часа до старта операции.

Отмечается, что на этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для запуска ракеты.

В то же время в случае отмены операции - резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.