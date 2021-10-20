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SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon: новая дата полета

Новина українською →
США , Среда 20 октября 2021 15:02
SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon: новая дата полета Фото: SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о переносе запуска космического корабля Crew Dragon Endurance к Международной космической станции (МКС) на 31 октября. Миссия астронавтов на станции продлится почти полгода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск Crew-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья США (в 9:21 по киевскому времени) для того, чтобы дать дополнительное время для подготовки космического аппарата", - пишет пресс-служба.

Также компания отметила, что 3 ноября является запасной датой запуска.

Сейчас известно, что запуск корабля будет осуществлен благодаря ракете-носителю Falcon 9.

В состав экипажа входят астронавты NASA, а именно:

  • Том Маршберн;
  • Кайла Бэррон;
  • Раджа Чари.

В частности, вместе с ними полетит и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Миссия продлится в течение почти шести месяцев.

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