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SpaceX вночі відправить нових астронавтів на МКС

Автор: Сергій Пишкін

Після низки перенесень, SpaceX планує відправити екіпаж нових астронавтів на Міжнародну космічну станцію вже 11 листопада. Запуск ракети відбудеться о 04:03 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту SpaceX.

Компанія обіцяє розпочати трансляцію запуску Crew-3 за чотири години до старту операції.

Зазначається, що цього разу прогноз місцевої погоди на 80% сприятливий для запуску ракети.

Водночас у разі скасування операції - резервне вікно заплановане на 12 листопада о 03:40 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Crew-3.

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