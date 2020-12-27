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SpaceX начала предстартовые испытания корабля для полета на Марс

Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Илона Маска SpaceX завершила установку девятого прототипа межпланетного космического корабля Starship. На нем планируют совершать полеты на Марс.

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Соответствующая видеотрансляция испытаний ведется с космодрома в городе Бока Чика, штат Техас США.

Установка прототипа должна была завершиться еще 14 декабря, однако из-за аварии сроки выполнения работ были смещены. Запуск прототипа ракеты может состояться уже в январе 2021 года.

Напомним, в начале декабря испытания восьмого прототипа Starship был отменен - за секунду до старта система автоматически выключила двигатели.

Спустя день ракета Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. При этом во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.

Отметим, Илон Маск презентовал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну, еще в сентябре 2019 года. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн.

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