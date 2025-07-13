SpaceX Маска інвестує 2 млрд доларів у компанію-творця чат-бота Grok, - WSJ

Компанія SpaceX Ілона Маска погодилася інвестувати 2 млрд доларів у його компанію xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal і Reuters.
Як пишуть видання, ці інвестиції становлять майже половину нещодавно залученого капіталу для виробника чат-бота Grok (ідеться про раунд інвестицій у 5 млрд доларів).
Reuters зазначає, що інвестиції були здійснені після злиття xAI з Х, і об'єднана компанія, оцінюється в 113 млрд доларів.
Також повідомляється, що наразі чат-бот Grok забезпечує підтримку Starlink і в майбутньому планується інтегрувати його в роботів Tesla Optimus.
Незважаючи на нещодавні розбіжності з приводу відповідей Grok, Маск назвав його "найрозумнішим ШІ у світі. Тим часом xAI продовжує вкладати значні кошти в навчання моделей та інфраструктуру.
Нагадаємо, днями чат-бот Grok розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітлера та Голокосту. Зокрема, чат хвалив Гітлера і називав Голокост "ефективним".
У зв'язку з цим компанія почала вживати фільтраційних заходів. При цьому гендиректор соцмережі Х Лінда Яккаріно пішла з посади після цього скандалу.
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