SpaceX Маска инвестирует 2 млрд долларов в компанию-создателя чат-бота Grok, – WSJ

Компания SpaceX Илона Маска согласилась инвестировать 2 млрд долларов в его компанию xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.
Как пишут издания, эти инвестиции составляют почти половину недавно привлеченного капитала для производителя чат-бота Grok (речь о раунде инвестиций в 5 млрд долларов).
Reuters отмечает, что инвестиции были совершены после слияния xAI с Х, и объединенная компания, оценивается в 113 млрд долларов.
Также сообщается, что в настоящее время чат-бот Grok обеспечивает поддержку Starlink и в будущем планируется интегрировать его в роботов Tesla Optimus.
Несмотря на недавние разногласия по поводу ответов Grok, Маск назвал его "самым умным ИИ в мире. Тем временем xAI продолжает вкладывать значительные средства в обучение моделей и инфраструктуру.
Напомним, на днях чат-бот Grok разместил скандальные высказывания касательно Адольфа Гитлера и Холокоста. В частности, чат хвалил Гитлера и называл Холокост "эффективным".
В связи с этим компания начала принимать фильтрационные меры. При этом гендиректор соцсети Х Линда Яккарино ушла с должности после этого скандала.
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