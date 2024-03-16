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SpaceX Маска будує шпигунську супутникову мережу для розвідки США, - Reuters

Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Космічна компанія SpaceX мільярдера-підприємця Ілона Маска будує мережу з сотень супутників-шпигунів в рамках засекреченого контракту з розвідувальним агентством США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

За словами джерел, мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, підписаного у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням, розвідувальним агентством, яке управляє супутниками-шпигунами.

Видання зазначає, що у разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду і військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

Анонімні джерела видання кажуть, що контракт свідчить про зростаючу довіру розвідувального відомства до компанії, власник якої конфліктував з адміністрацією Байдена і викликав суперечки.

Reuters не змогло визначити, коли нова мережа супутників буде запущена, і не змогло з'ясувати, які ще компанії беруть участь у програмі за власними контрактами.

Нагадаємо, на початку місяця видання The New York Times писало, що колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї виборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку з цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.

Пізніше Маск оголосив, що не жертвує гроші жодному кандидату в президенти Сполучених Штатів Америки.

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Сполучені Штати АмерикиІлон Маск