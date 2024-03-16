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SpaceX Маска строит шпионскую спутниковую сеть для разведки США, - Reuters

Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Космическая компания SpaceX миллиардера-предпринимателя Илона Маска строит сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведывательным агентством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, сеть строится бизнес-подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, подписанного в 2021 году с Национальным разведывательным управлением, разведывательным агентством, которое управляет спутниками-шпионами.

Издание отмечает, что в случае успеха эта программа значительно расширит возможности американского правительства и военных быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

Анонимные источники издания говорят, что контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, владелец которой конфликтовал с администрацией Байдена и вызывал споры.

Reuters не смогло определить, когда новая сеть спутников будет запущена, и не смогло выяснить, какие еще компании участвуют в программе по собственным контрактам.

Напомним, в начале месяца издание The New York Times писало, что бывший президент США Дональд Трамп встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить большие денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.

Позже Маск объявил, что не жертвует деньги ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки.

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Соединенные Штаты АмерикиИлон Маск