ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Маск зробив важливу заяву після чуток про зустріч з Трампом

США, Середа 06 березня 2024 19:07
UA EN RU
Маск зробив важливу заяву після чуток про зустріч з Трампом Архівне фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив, що не жертвує гроші жодному кандидату в президенти Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на профіль Маска в соціальній мережі X.

"Я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", - йдеться в заяві.

Маск додав, що цю заяву він зробив, щоб внести ясність.

Що цьому передувало

Видання The New York Times писало, що колишній президент США Дональд Трамп на вихідних зустрівся з мільярдером, генеральним директором компаній Tesla Inc і SpaceX Ілоном Маском у Флориді.

Як зазначають у виданні, Трамп прагне отримати великі грошові вливання для своєї виборчої кампанії.

За інформацією журналістів, у зв'язку з цим 3 березня Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і низкою багатих донорів-республіканців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
NEWS
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
"Льодовиковий період". Чи є конфлікт Шольца та Макрона та що це означає для України
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію