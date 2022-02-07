SpaceX готовит презентацию о сверхтяжелой ракете Starship: что о ней известно сегодня

Что же такое Starship?

Это многоразовая сверхтяжелая ракета компании SpaceX. За последние несколько лет она разрабатывается и тестируется на полигоне штата Техас.

Starship оборудована новейшим ускорителем, получившим название Super Heavy. Ракета будет доставлять людей и грузы в самые отдаленные места, такие как Луна, и, в конце концов, Красная планета.

Компания уже провела несколько испытательных полетов, однако до сих пор не запускала ракету на орбиту. Сегодня же SpaceX ожидает одобрения от Федерального авиационного управления, чтобы провести первое "серьезное" испытание.

NASA, со своей стороны, также заинтересовано в реализации проекта Маска. В 2021 году управление заключило контракт со SpaceX на 2,9 млрд долларов ради разработки Starship, как ракеты, которая доставит астронавтов на поверхность Луны.