SpaceX готує презентацію про надважку ракету Starship: що про неї відомо сьогодні

Що ж таке Starship?

Це багаторазова надважка ракета компанії SpaceX. Вона розробляється та випробується на полігоні штату Техас протягом останніх декількох років.

Starship обладнана новітнім прискорювачем, який отримав назву Super Heavy. Ракета доставлятиме людей й вантажі у найвіддаленіші місця, такі як Місяць, і, зрештою, Червона планета.

Компанія вже провела декілька випробувальних польотів, однак досі не запускала ракету на орбіту. Сьогодні ж SpaceX очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління, аби провести перше "серйозне" випробування.

NASA, зі свого боку, також зацікавлена в реалізації проєкту Маска. У 2021 році управління уклало контракт зі SpaceX на 2,9 млрд доларів заради розробки Starship, як ракети, що доставить астронавтів на поверхню Місяця.