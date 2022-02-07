RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

SpaceX готує презентацію про надважку ракету Starship: що про неї відомо сьогодні

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска готується до нової презентації щодо надважкої ракети Starship. Початок запланований 10 лютого о 4 годині ранку за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Що ж таке Starship?

Це багаторазова надважка ракета компанії SpaceX. Вона розробляється та випробується на полігоні штату Техас протягом останніх декількох років.

Starship обладнана новітнім прискорювачем, який отримав назву Super Heavy. Ракета доставлятиме людей й вантажі у найвіддаленіші місця, такі як Місяць, і, зрештою, Червона планета.

Компанія вже провела декілька випробувальних польотів, однак досі не запускала ракету на орбіту. Сьогодні ж SpaceX очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління, аби провести перше "серйозне" випробування.

NASA, зі свого боку, також зацікавлена в реалізації проєкту Маска. У 2021 році управління уклало контракт зі SpaceX на 2,9 млрд доларів заради розробки Starship, як ракети, що доставить астронавтів на поверхню Місяця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX готується до першого орбітального польоту Starship вже цього березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX