SpaceX через две недели отправит туристов в космос: экипаж прибыл на базу

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде. Компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Inspiration4.
Отмечается, что члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.
В рамках миссии, SpaceX будет использовать несколько обновленный корабль Crew Dragon. Известно, что на его носовой части был установлен большой иллюминатор, однако компания так до сих пор и не поделилась его фотографией.
Напомним, что РБК-Украина раскрывала интересные подробности экипажа миссии Inspiration4.