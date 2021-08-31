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SpaceX через две недели отправит туристов в космос: экипаж прибыл на базу

Автор: Сергей Пышкин

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде. Компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Inspiration4.

Отмечается, что члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.

Что известно о миссии Inspiration4:

  • это первая миссия в которой примет участие только гражданский экипаж;
  • запуск ракеты запланирован на 15 сентября 2021 года;
  • ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, который будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди;
  • после того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлется на территории Атлантического океана;

В рамках миссии, SpaceX будет использовать несколько обновленный корабль Crew Dragon. Известно, что на его носовой части был установлен большой иллюминатор, однако компания так до сих пор и не поделилась его фотографией.

Напомним, что РБК-Украина раскрывала интересные подробности экипажа миссии Inspiration4.

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SpaceXКосмический корабль