SpaceX через два тижні відправить туристів в космос: екіпаж прибув на базу

Екіпаж місії Inspiration4 прибув на базу SpaceX, що розташована у Флориді. Компанія планує запустити космічний корабель на орбіту вже 15 вересня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Inspiration4.
Зазначається, що члени екіпажу наразі перевірятимуть свою поїздку й пройдуть тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon.
В рамках місії, SpaceX використовуватиме дещо оновлений корабель Crew Dragon. Відомо, що на його носовій частині було встановлено великий ілюмінатор, однак компанія так досі і не поділилася його фотографією.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривала цікаві подробиці екіпажу місії Inspiration4.