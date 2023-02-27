SpaceX анонсувала запуск ракети Falcon 9: доставить трьох космонавтів на МКС

SpaceX та NASA готуються до запуску нового екіпажу на МКС. У місії візьмуть участь космонавти із США, Росії та ОАЕ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
Ракета SpaceX Falcon 9 та капсула Crew Dragon стартують із Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, у понеділок.
Crew Dragon відокремиться від ракети після запуску і проведе близько доби, маневруючи орбітою, перш ніж з'єднається з МКС. Ця місія стане сьомим польотом астронавтів, що SpaceX виконує від імені NASA з 2020 року.
У складі екіпажу – астронафти NASA Стівен Боуен та Уоррен Хобург, а також Султан Алнеяді, який стане другим астронавтом з ОАЕ, та російський космонавт Андрій Федяєв.
Очікується, що вони проведуть до шести місяців на борту орбітальної станції, проводячи наукові експерименти та підтримуючи станцію, якій уже два десятки років.
Раніше ми писали, що американська компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, за дев'ять годин запустила дві ракети Falcon 9 із супутниками на борту.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що нещодавно SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей до Марсу.
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