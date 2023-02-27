SpaceX анонсувала запуск ракети Falcon 9: доставить трьох космонавтів на МКС

Ракета SpaceX Falcon 9 та капсула Crew Dragon стартують із Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, у понеділок.

Crew Dragon відокремиться від ракети після запуску і проведе близько доби, маневруючи орбітою, перш ніж з'єднається з МКС. Ця місія стане сьомим польотом астронавтів, що SpaceX виконує від імені NASA з 2020 року.

У складі екіпажу – астронафти NASA Стівен Боуен та Уоррен Хобург, а також Султан Алнеяді, який стане другим астронавтом з ОАЕ, та російський космонавт Андрій Федяєв.

Очікується, що вони проведуть до шести місяців на борту орбітальної станції, проводячи наукові експерименти та підтримуючи станцію, якій уже два десятки років.