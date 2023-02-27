RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9: доставит трех космонавтов на МКС

Фото: SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9 на МКС (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

SpaceX и NASA готовятся к запуску нового экипажа на МКС. В миссии примут участие космонавты из США, России и ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в понедельник.

Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя по орбите, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, который SpaceX выполняет от имени NASA с 2020 года.

В составе экипажа – астронафты NASA Стивен Боуэн и и Уоррен Хобург, а также Султан Алнеяди, который станет вторым астронавтом из ОАЭ, и российский космонавт Андрей Федяев.

Ожидается, что они проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию, которой уже два десятка лет.

Ранее мы писали, что американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX провела наземное опробование своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСNASASpaceXFalcon 9