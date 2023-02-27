SpaceX анонсировала запуск ракеты Falcon 9: доставит трех космонавтов на МКС

Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon стартуют из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в понедельник.

Crew Dragon отделится от ракеты после запуска и проведет около суток, маневрируя по орбите, прежде чем соединится с МКС. Эта миссия станет седьмым полетом астронавтов, который SpaceX выполняет от имени NASA с 2020 года.

В составе экипажа – астронафты NASA Стивен Боуэн и и Уоррен Хобург, а также Султан Алнеяди, который станет вторым астронавтом из ОАЭ, и российский космонавт Андрей Федяев.

Ожидается, что они проведут до шести месяцев на борту орбитальной станции, проводя научные эксперименты и поддерживая станцию, которой уже два десятка лет.