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SpaceX протягом доби запустила дві ракети з супутниками: відео

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Субота 18 лютого 2023 14:22
SpaceX протягом доби запустила дві ракети з супутниками: відео Фото: SpaceX протягом доби запустила дві ракети з супутниками: відео (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, протягом дев'яти годин запустила дві ракети Falcon 9 із супутниками на борту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Спочатку компанія вивела на орбіту 51 супутник інтернет-зв’язку Starlink. Ракета була запущена з космодрому у Каліфорнії.

Через дев'ять годин, 05.59 за київським часом, компанія запустила другу ракету Falcon 9 з британським супутником I-6 F2 телекомунікаційної компанії Inmarsat на борту.

Останній апарат було розгорнуто на орбіті через 32 хвилини й 20 секунду після запуску ракети з космодрому у Флориді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX провела наземне випробування своєї нової потужної ракети Starship, яка має доставити людей на Марс.

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