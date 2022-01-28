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SpaceX в 2022 году планирует осуществить рекордное количество запусков в космос

Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX рассчитывает осуществить колоссальные 52 полета в 2022 году. Это может стать рекордом по количеству операций за один год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

О своем намерении побить прошлогодний рекорд SpaceX сообщила во время совещания консультативной группы по аэрокосмической безопасности.

"NASA и SpaceX должны будут внимательно следить за тем, чтобы в 2022 году они не стали жертвами своего успеха", - заявил Сэнди Магнус, бывший астронавт NASA и член комиссии.

Отметим, что вместе с NASA компания занимается доставкой астронавтов и грузов к Международной космической станции. Отдельно. SpaceX имеет и других клиентов: она периодически запускает спутники различных компаний, международных заказчиков и Пентагона.

Однако, больше всего запусков будут связаны с сетью Starlink. Каждые несколько недель SpaceX выводит на орбиту около 50-60 аппаратов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в марте в Луну врежется ракета компании SpaceX.

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Илон МаскSpaceX