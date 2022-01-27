Ракета SpaceX в марте врежется в Луну: что произошло

Уже в этом марте ракета Илона Маска может врезаться в Луну. Аппарат был запущен еще в 2015 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Вторая ступень ракеты SpaceX вывела климатическую обсерваторию NOAA в космос после чего начала путешествовать хаотично по орбите. Причиной этому стало не достаточное количество топлива, чтобы вернуться на Землю.

Согласно данным специалистов, вес ракеты составляет около 4 тонн, а врежется в Луну аппарат уже 4 марта со скоростью 2,58 км/с.

Пока неизвестно в какое именно место ударит ракета, однако это будет первое в истории столкновение поверхности Луны с искусственным телом.