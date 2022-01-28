SpaceX у 2022 році планує здійснити рекордну кількість запусків у космос

Про свій намір побити тогорічний рекорд SpaceX повідомила під час наради Консультативної групи з аерокосмічної безпеки.

"NASA і SpaceX повинні будуть уважно стежити за тим, щоб у 2022 році вони не стали жертвами свого успіху", - заявив Сенді Магнус, колишній астронавт NASA та член комісії.

Відзначимо, що разом з NASA компанія займається доставкою астронавтів й вантажів до Міжнародної космічної станції. Зокрема. SpaceX має й інших клієнтів: вона періодично запускає супутники різних компаній, міжнародних замовників й Пентагону.

Однак, найбільше запусків будуть пов’язані з мережею Starlink. Кожні кілька тижнів SpaceX виводить на орбіту близько 50-60 апаратів.