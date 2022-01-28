RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

SpaceX у 2022 році планує здійснити рекордну кількість запусків у космос

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX розраховує здійснити колосальні 52 польоти у 2022 році. Це може стати рекордом за кількістю операцій за один рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Про свій намір побити тогорічний рекорд SpaceX повідомила під час наради Консультативної групи з аерокосмічної безпеки.

"NASA і SpaceX повинні будуть уважно стежити за тим, щоб у 2022 році вони не стали жертвами свого успіху", - заявив Сенді Магнус, колишній астронавт NASA та член комісії.

Відзначимо, що разом з NASA компанія займається доставкою астронавтів й вантажів до Міжнародної космічної станції. Зокрема. SpaceX має й інших клієнтів: вона періодично запускає супутники різних компаній, міжнародних замовників й Пентагону.

Однак, найбільше запусків будуть пов’язані з мережею Starlink. Кожні кілька тижнів SpaceX виводить на орбіту близько 50-60 апаратів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в березні в Місяць вріжеться ракета компанії SpaceX.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон МаскSpaceX