Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) надала SpaceX умовний дозвіл на розгортання 1 мільйона супутників Starmind, призначених для роботи як орбітальні дата-центри. У разі повного розгортання кількість супутників на орбіті зросте приблизно у 50 разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica .

Які терміни та умови встановила FCC для проєкту Starmind?

Голова відомства Брендан Карр заявив, що це рішення "відкриває новий напрям розвитку обчислювальної інфраструктури та допоможе США зберегти технологічне лідерство".

Водночас схвалення заявки не означає, що орбітальні дата-центри вже довели свою технічну чи економічну життєздатність. Наразі воно лише надає SpaceX широкі часові рамки для підготовки та реалізації проєкту.

Згідно з рішенням регулятора, компанія отримала 14 років на розгортання системи:

Протягом 7 років SpaceX має вивести на орбіту перший робочий супутник Starmind;

SpaceX має вивести на орбіту перший робочий супутник Starmind; До листопада 2035 року - розгорнути 100 000 робочих апаратів;

- розгорнути 100 000 робочих апаратів; До листопада 2040 року - сформувати повне супутникове угруповання.

SpaceX запропонувала розмістити супутники на 6 орбітах висотою від 550 до приблизно 1000 км.

Компанія також просила FCC дозволити переводити відпрацьовані апарати, що перебувають вище 600 км, на спеціальні орбіти захоронення навколо Землі або на геліоцентричні орбіти навколо Сонця, а не зводити їх з орбіти для згоряння в атмосфері.

Однак регулятор відхилив цей запит через брак даних, які підтверджували б відповідність таких способів утилізації вимогам комісії.

Тож перед тим, як виводити супутники з орбіти без їхнього згоряння в атмосфері, SpaceX доведеться отримати окремий дозвіл.

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Чому астрономи та екологи виступили проти рішення FCC?

Під час розгляду заявки відомство отримало близько 1500 публічних коментарів.

Низка організацій, зокрема Secure World Foundation та Американське астрономічне товариство, попередила про можливі ризики, а саме:

зіткнення супутників,

накопичення космічного сміття,

забруднення атмосфери під час згоряння апаратів,

перешкоди для астрономічних спостережень.

Попри ці застереження, FCC відмовилася проводити комплексну екологічну оцінку проєкту. Питання викидів від тисяч або десятків тисяч ракетних запусків комісія назвала таким, що "виходить за межі її повноважень".

У рішенні FCC також посилалася на зміну політики, ухвалену в жовтні. Відповідно до неї, космічна діяльність відбувається за межами території США, тому на неї не поширюються вимоги щодо екологічної оцінки, передбачені Законом про національну екологічну політику.