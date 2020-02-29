Созыв внеочередного заседания Рады и арест счетов НОТУ: новости за 28 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады, В НОТУ заявили об аресте счетов, ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 28 февраля, - в материале РБК-Украина

Президент созвал внеочередное заседание Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта, в повестке дня вопросы Кабмина и отчет правоохранителей

В Офисе президента сообщили, что президент обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Все подробности о том, что рассмотрит Рада - в материале РБК-Украина.

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент риск распространения коронавируса в мире является очень высоким.

В НОТУ заявили об аресте счетов, работа вещателя заблокирована

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы "Суспільного". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НОТУ.

Так, согласно решению суда "Суспільне" должно уплатить долг акционерному обществу "Евроньюс" в размере 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.

Отмечается, что "Суспільне" получило этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто

Сына экс-главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака-младшего на суде по делу о схеме с угнанными элитными авто взяли под стражу с залогом 17 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что суд взял под стражу шестерых человек, которые подозреваются в угоне авто на территории стран Евросоюза. Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн гривен. Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтверждает, что организатором является Андрей Стрижак-младший.

В Одессе обвиняемый с гранатой взял судей в заложники

В Приморском райсуде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей. Сообщается, что во время судебного заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих. В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники.

По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители обезвредили его.

У здания ГБР произошла потасовка с участием депутата Дубинского

Под стенами Государственного бюро расследований (ГБР) произошла потасовка между депутатом Александром Дубинским и участниками акции в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко, который в пятницу, 28 февраля, прибыл на допрос в ГРБ.

В частности, как сообщает журналистка Мария Мадзигон, люди не пропускали народного избранника к его автомобилю, сопровождая криками "Ганьба" и "Дубинский черт".

Для того, чтобы политик смог добраться до машины, полиция взяла его "в кольцо" (видео).

Сирийский плацдарм: как Турция и Россия оказались на пороге войны

Гражданская война в Сирии набирает обороты и рискует перерасти в более глобальный конфликт. Мирные переговоры по сирийскому вопросу в расширенном формате оказались под угрозой срыва. За контроль над регионом продолжают вести активную борьбу Турция и Россия.

Ожидать открытой масштабной войны между ними пока не приходится. Очевидно, будущее Сирии зависит от прямых переговоров Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. США ранее самоустранились из процесса, а НАТО пока не спешит вмешиваться в конфликт. Подробнее – в материале РБК-Украина.

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Стало известно, когда состоится бой Усика с Чисорой

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Поединок на О2 Арене в Лондоне будут транслировать DAZN и Sky Sports.