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Стало известно, когда состоится бой Усика с Чисорой

Новости » Спорт     28.02.2020 - 11:55
Стало известно, когда состоится бой Усика с Чисорой
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Бой состоится 23 мая 2020 года

Бой украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 KO) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 KO) состоится 23 мая 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста-инсайдера Майка Коппингера в Twitter.

Поединок на О2 Арене в Лондоне будут транслировать DAZN и Sky Sports.

Стало известно, когда состоится бой Усика с Чисорой

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн сообщал, что следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится на пару недель позже ожидаемого. Хирн пояснил, что Усику необходимо больше времени, чтобы долечить его левый локоть.

Отметим, что возможная дата боя Усик - Чисора называлась уже неоднократно. Сначала промоутеры Усика заявляли, что поединок, вероятнее всего, состоится 28 марта 2020 года. Позже стало известно, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя на пару недель позже - в апреле.

Как писало РБК-Украина, бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября прошлого года украинец победил американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.

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