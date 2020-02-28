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Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 12:53
Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто
Фото: экс-глава КСУ Андрей Стрижак с сыном (mukachevo.net)

Андрея Стрижака-младшего взяли под стражу с залогом 17 млн гривен

Сына экс-главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака-младшего на суде по делу о схеме с угнанными элитными авто взяли под стражу с залогом 17 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что суд взял под стражу шестерых человек, которые подозреваются в угоне авто на территории стран Евросоюза. Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн гривен.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах подтверждает, что организатором является Андрей Стрижак-младший.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители пресекли деятельность преступной организации, которая продавала в Украине автомобили, купленные в лизинг на территории стран ЕС. Позже стало известно, что организатором схемы является сын экс-главы КСУ.

Кроме того, одному из депутатов Ужгородского городского совета объявили подозрение по этому делу. По данным закарпатских СМИ, это мог быть Михаил Чурило.

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