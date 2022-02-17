Сознательная провокация. Резников связал обострение на Донбассе с Совбезом ООН

Министр обороны Алексей Резников считает, что обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, которое посвящено минскому процессу. По его мнению, сегодняшние обстрелы являются сознательными провокациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения минских договоренностей", - отметил Резников.
Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, по его словам, Россия наращивает информационную кампанию для обоснования расширения агрессии против Украины.
Резников добавил, что украинская сторона обеспечит максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона зафиксировала 47 обстрелов с начала сегодняшнего обострения на Донбассе.
Под обстрелы попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский садик в Станице Луганской, в результате есть пострадавшие среди мирных жителей.