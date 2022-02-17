Сознательная провокация. Резников связал обострение на Донбассе с Совбезом ООН

Министр обороны Алексей Резников считает, что обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, которое посвящено минскому процессу. По его мнению, сегодняшние обстрелы являются сознательными провокациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения минских договоренностей", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, по его словам, Россия наращивает информационную кампанию для обоснования расширения агрессии против Украины.

Резников добавил, что украинская сторона обеспечит максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов.