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Сознательная провокация. Резников связал обострение на Донбассе с Совбезом ООН

Новина українською →
Киев, Четверг 17 февраля 2022 20:34
Сознательная провокация. Резников связал обострение на Донбассе с Совбезом ООН Фото: министр обороны Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Александр Мороз

Министр обороны Алексей Резников считает, что обострение на Донбассе связано с заседанием Совбеза ООН, которое посвящено минскому процессу. По его мнению, сегодняшние обстрелы являются сознательными провокациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения минских договоренностей", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что обстрелы создают опасность для мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, по его словам, Россия наращивает информационную кампанию для обоснования расширения агрессии против Украины.

Резников добавил, что украинская сторона обеспечит максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона зафиксировала 47 обстрелов с начала сегодняшнего обострения на Донбассе.

Под обстрелы попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский садик в Станице Луганской, в результате есть пострадавшие среди мирных жителей.

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Донбасс Алексей Резников
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