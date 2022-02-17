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Свідома провокація. Резніков пов'язав загострення на Донбасі з Радбезом ООН

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 20:34
Свідома провокація. Резніков пов'язав загострення на Донбасі з Радбезом ООН Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Олександр Мороз

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загострення на Донбасі пов'язане із засіданням Радбезу ООН, яке присвячене мінському процесу. На його думку, сьогоднішні обстріли є свідомими провокаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Радбезу ООН, в ході якого буде розглянуто питання виконання мінських домовленостей", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що обстріли створюють небезпеку для мирних жителів, у тому числі дітей. Крім того, за його словами, Росія нарощує інформаційну кампанію для обґрунтування розширення агресії проти України.

Резніков додав, що українська сторона забезпечить максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона зафіксувала 47 обстрілів з початку сьогоднішнього загострення на Донбасі.

Під обстріли потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі дитячий садок у Станиці Луганській, в результаті є постраждалі серед мирних жителів.

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Донбас Олексій Резніков
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