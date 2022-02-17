Свідома провокація. Резніков пов'язав загострення на Донбасі з Радбезом ООН

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загострення на Донбасі пов'язане із засіданням Радбезу ООН, яке присвячене мінському процесу. На його думку, сьогоднішні обстріли є свідомими провокаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Радбезу ООН, в ході якого буде розглянуто питання виконання мінських домовленостей", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що обстріли створюють небезпеку для мирних жителів, у тому числі дітей. Крім того, за його словами, Росія нарощує інформаційну кампанію для обґрунтування розширення агресії проти України.

Резніков додав, що українська сторона забезпечить максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів.