Как создавать собственные стикеры для Telegram: пошаговая инструкция

Статические стикеры становятся все популярнее в Telegram, заменяя пользователям поднадоевшие эмодзи. В то же время не все понимают, как правильно загружать собственные работы в мессенджер.
О том, как создавать собственные стикеры - в материале РБК-Украина.
На самом деле превратить собственные любимые рисунки или же мемы в стикерпак достаточно легко, для этого необходимо придерживаться определенных требований мессенджера, а именно:
Как совет, используйте прозрачный фон, или же другие эффекты, которые помогут выделить ваш стикер.
Уже после того, как вы завершите экспорта изображения - необходимо запустить чат-бот @Stickers:
Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как создавать собственные відеостикери.