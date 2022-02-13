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Как создавать собственные стикеры для Telegram: пошаговая инструкция

Автор: Сергей Пышкин

Статические стикеры становятся все популярнее в Telegram, заменяя пользователям поднадоевшие эмодзи. В то же время не все понимают, как правильно загружать собственные работы в мессенджер.

О том, как создавать собственные стикеры - в материале РБК-Украина.

На самом деле превратить собственные любимые рисунки или же мемы в стикерпак достаточно легко, для этого необходимо придерживаться определенных требований мессенджера, а именно:

  • для начала вам нужен редактор изображений, чтобы экспортировать картинки в формат PNG или .WEBP;
  • размер одной стороны должен быть равен 512 пикселей, другой же - 512, или же меньше.

Как совет, используйте прозрачный фон, или же другие эффекты, которые помогут выделить ваш стикер.

Уже после того, как вы завершите экспорта изображения - необходимо запустить чат-бот @Stickers:

  • отправьте ему сообщение "/newpack";
  • выберите имя вашему стикерпаку;
  • отправьте первое изображение и выберите для него соответствующий эмодзи на ваш вкус;
  • после загрузки всех картинок - отправьте боту сообщение"/publish";
  • выберите короткое имя стикерпака, которое будет применяться в качестве адреса.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как создавать собственные відеостикери.

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