Як створювати власні стікери для Telegram: покрокова інструкція

Статичні стікери стають дедалі популярнішими у Telegram, заміняючи користувачам набридлі емодзі. Водночас не усі розуміють, як правильно завантажувати власні роботи до месенджера.
Про те, як створювати власні стікери - в матеріалі РБК-Україна.
Насправді перетворити улюблені малюнки або ж меми у стікерпак досить легко, для цього необхідно дотримуватися певних вимог месенджера, а саме:
Як порада, використовуйте прозорий фон, або ж інші ефекти, які допоможуть виділити ваш стікер.
Вже після того як ви завершите експортування зображення - необхідно запустити чат-бот @Stickers:
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як створювати власні відеостікери.