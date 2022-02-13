Як створювати власні стікери для Telegram: покрокова інструкція

Насправді перетворити улюблені малюнки або ж меми у стікерпак досить легко, для цього необхідно дотримуватися певних вимог месенджера, а саме:

для початку вам потрібен редактор зображень, щоб експортувати картинки у формат PNG або .WEBP;

розмір однієї сторони повинен бути рівний 512 пікселів, іншої ж - 512, або ж менше.

Як порада, використовуйте прозорий фон, або ж інші ефекти, які допоможуть виділити ваш стікер.

Вже після того як ви завершите експортування зображення - необхідно запустити чат-бот @Stickers: