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Створення Нацкомісії з цінних паперів та бірж: у Раду внесли пакет законів

Україна, Понеділок 01 лютого 2021 17:24
Створення Нацкомісії з цінних паперів та бірж: у Раду внесли пакет законів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть створити Національну комісію з цінних паперів та бірж. До Верховної ради внесли пакет відповідних законопроектів №№4684-4688.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Наразі тексти документів відсутні на сайті Ради.

Останній етап проходження законопроектів - передані на розгляд керівництву.

Співавтором усіх законопроектів є глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Окрім рамкового законопроекту про створення комісії, пропонуються також зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, а також до ряду деяких інших законодавчих актів.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів про створення фондового ринку в Україні. Він анонсував, що на минулому тижні мало відбутися підписання меморандуму про створення ринку.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр підкреслював, що без створення такого ринку держава не зможе стати успішною.

Шмигаль заявляв, що введення цього ринку є одним із пріоритетів Кабміну.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня глава КМУ заявив, що в Україні буде створено фондовий ринок.

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