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Создание еще одного плацдарма: зачем Россия атакует мост в одесской Затоке

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Ульяна Безпалько

Российские войска пытаются уничтожить мост над Днестровским лиманом, который соединяет южную часть региона - так называемую Бессарабию - с большей территорией Одесской области. Это нужно агрессору для создания дополнительно плацдарма для своих нападений.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область".

Первое ракетное попадание по мосту через Днестровский лиман произошло 26 апреля, четвертый удар - 10 мая.

Как отмечает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на сегодня область является логистическим и транспортным узлом для поставки гуманитарных грузов из Европы.

Он считает, что ударив по мосту, РФ, вероятно, хочет отрезать Одессу от этих поставок и в том числе усложнить обеспечение всей Украины.

Кроме того, если агрессор уничтожит этот мост, то наши войска в украинской Бессарабии будут отрезаны от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.

"Тогда атакой с Приднестровья можно было бы усложнить нашу ситуацию и огласить о создании так называемого южнобессарабского плацдарма и оттуда угрожать и Одессе, и Молдове", - допустил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

К слову, в 2014-2015 году Москва уже пробовала создать на южной части области так называемую "бессарабскую народную республику" по образцу "днр/лнр".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина рассказал, почему для России важен остров Змеиный.

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