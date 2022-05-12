Создание еще одного плацдарма: зачем Россия атакует мост в одесской Затоке
Российские войска пытаются уничтожить мост над Днестровским лиманом, который соединяет южную часть региона - так называемую Бессарабию - с большей территорией Одесской области. Это нужно агрессору для создания дополнительно плацдарма для своих нападений.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область".
Первое ракетное попадание по мосту через Днестровский лиман произошло 26 апреля, четвертый удар - 10 мая.
Как отмечает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на сегодня область является логистическим и транспортным узлом для поставки гуманитарных грузов из Европы.
Он считает, что ударив по мосту, РФ, вероятно, хочет отрезать Одессу от этих поставок и в том числе усложнить обеспечение всей Украины.
Кроме того, если агрессор уничтожит этот мост, то наши войска в украинской Бессарабии будут отрезаны от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.
"Тогда атакой с Приднестровья можно было бы усложнить нашу ситуацию и огласить о создании так называемого южнобессарабского плацдарма и оттуда угрожать и Одессе, и Молдове", - допустил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.
К слову, в 2014-2015 году Москва уже пробовала создать на южной части области так называемую "бессарабскую народную республику" по образцу "днр/лнр".
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина рассказал, почему для России важен остров Змеиный.
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