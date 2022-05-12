Створення ще одного плацдарму: навіщо Росія атакує міст в одеській Затоці

Російські війська намагаються знищити міст над Дністровським лиманом, який з'єднує південну частину регіону - так звану Бессарабію - з більшою територією Одеської області. Це потрібно агресору для створення додатково плацдарму для своїх нападів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область ".

Перше ракетне влучення по мосту через Дністровський лиман сталося 26 квітня, четвертий удар - 10 травня.

Як зазначає спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на сьогодні область є логістичним і транспортним вузлом для постачання гуманітарних вантажів з Європи.

Він вважає, що вдаривши по мосту, РФ, ймовірно, хоче відрізати Одесу від цих поставок і в тому числі ускладнити забезпечення всієї України.

Крім того, якщо агресор знищить цей міст, то наші війська в українській Бессарабії будуть відрізані від підкріплення, поставок техніки, озброєння і забезпечення.

"Тоді атакою з Придністров'я можна було б ускладнити нашу ситуацію і оголосити про створення так званого південнобессарабського плацдарму і звідти погрожувати і Одесі, і Молдові", - допустив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

До слова, в 2014-2015 році Москва вже пробувала створити на південній частині області так звану "бессарабську народну республіку" за зразком "днр/лнр".