Создание единой поместной церкви станет делом каждого, - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что создание единой поместной церкви - это больше, чем политика, это духовная независимость и идентичность

Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Создание единой поместной церкви не будет простым, но это станет делом каждого, независимо от религиозных, национальных или иных признаков. Это больше чем политика, это наша духовная независимость и идентичность", - подчеркнул Климкин.

Отметим, что сегодня, 28 июля, в столице состоялся Крестный ход. Участники двигались по маршруту: ул. Шевченко - улица Владимирская - пл. Софиевская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Трехсвятительская - парк Владимирская горка. Полиция сопровождала колонны верующих. Также в полиции отметили, что в ходе приняли участие 65 тыс. верующих.

Напомним, что на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси на Владимирской горке в Киеве, президент Украины Петр Порошенко гарантировал невмешательство государства в церковные дела.

По словам Порошенко, власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако в то же время не позволит этого делать другим странам.