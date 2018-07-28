Порошенко гарантировал невмешательство в церковные дела

В то же время Порошенко подчеркнул, что власти не позволят России влиять на украинскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко гарантировал невмешательство государства в церковные дела. Об этом он заявил на праздновании 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на Владимирской горке в Киеве.

По словам Порошенко, власти не будут вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако в то же время не позволит этого делать и другим странам.

"Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - отметил он.

Порошенко также подчеркнул, что в России православная церковь отделена от государства только на бумаге.

"На самом деле она сама назвалась "скрепой" режима. Она полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Больше: доктрина "Русского мира" родилась в люксовых кельях иерархов РПЦ. Эта ситуация - угроза национальной безопасности Украины, которая просто обязывает нас действовать. Автокефалия - это вопрос нашей независимости", - добавил президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви.