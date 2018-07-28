Створення єдиної помісної церкви стане справою кожного, - Клімкін

Глава МЗС підкреслив, що створення єдиної помісної церкви - це більше, ніж політика, це духовна незалежність та ідентичність

Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Створення єдиної помісної церкви не буде простим, але це стане справою кожного, незалежно від релігійних, національних чи інших ознак. Це більше ніж політика, це наша духовна незалежність та ідентичність", - підкреслив Клімкін.

Відзначимо, що сьогодні, 28 липня, у столиці відбулась Хресна хода. Учасники будуть рухались за маршрутом: вул. Шевченка - вулиця Володимирська - пл. Софіївська - Володимирський проїзд - вул. Михайлівська - вул. Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Поліція супроводжувала колони віруючих. Також у поліції зазначили, що у ході взяли участь 65 тис. вірян.

Нагадаємо, що на святкуванні 1030-річчя хрещення Київської Русі-України на Володимирській гірці в Києві, президент України Петро Порошенко гарантував невтручання держави в церковні справи.

За словами Порошенка, влада не буде втручатися в суто внутрішні церковні справи. Проте в той же час не дозволить цього робити іншим країнам.