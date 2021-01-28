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Создание Бюро экономбезопаности: в Раде исключили блокирование конкурса на главу

Киев, Четверг 28 января 2021 09:46
Создание Бюро экономбезопаности: в Раде исключили блокирование конкурса на главу
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В Украине планируют создать новый правоохранительный орган - Бюро экономической безопасности. Глава профильного финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев не видит проблем в формировании конкурсной комиссии для избрания главы БЭБ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать".

"У нас абсолютно конструктивная работа и в парламенте, и в комитете. Почему мы должны что-то блокировать? К тому же у нас есть большинство. Да и большинство оппозиционных сил не занимает какой-то деструктивной позиции, особенно - среди представителей нашего комитета", - сказал Гетманцев.

Напомним, сегодня парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о создании БЭБ. В Раде считают, что ключевым для принятия закона является вопрос передачи полномочий от СБУ.

Также РБК-Украина писало, что в парламенте опасаются появления правового вакуума в сфере финансовых расследований после создания БЭБ.

Отметим, Бюро экономической безопасности должно заменить налоговую милицию.

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