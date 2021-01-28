ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Створення Бюро економбезпеки: у Раді виключили блокування конкурсу на голову

Київ, Четвер 28 січня 2021 09:46
Створення Бюро економбезпеки: у Раді виключили блокування конкурсу на голову
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

В Україні планують створити новий правоохоронний орган - Бюро економічної безпеки. Глава профільного фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев не бачить проблем у формуванні конкурсної комісії для обрання глави БЕБ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий гравець: навіщо в Україні створюють Бюро економбезпеки і як воно буде працювати".

"У нас абсолютно конструктивна робота і в парламенті, і в комітеті. Чому ми повинні щось блокувати? До того ж у нас є більшість. Та й більшість опозиційних сил не займає якийсь деструктивної позиції, особливо - серед представників нашого комітету", - сказав Гетьманцев.

Нагадаємо, сьогодні парламент планує розглянути в другому читанні законопроект про створення БЕБ. У Раді вважають, що ключовим для прийняття закону є питання передачі повноважень від СБУ.

Також РБК-Україна писало, що в парламенті побоюються появи правового вакууму у сфері фінансових розслідувань після створення БЕБ.

Зазначимо, Бюро економічної безпеки має замінити податкову міліцію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Служба безпеки УкраїниВерховна Радаправоохранители

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся