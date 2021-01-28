В Раде считают вопрос СБУ ключевым для принятия закона о Бюро экономбезопасности

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Сегодня, 28 января, парламент планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности. Глава правоохранительного комитета Верховной рады Денис Монстырский считает правку о передачи БЭБ полномочий от Службы безопасности Украины по расследованию экономических преступлений ключевой в принятии законопроекта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать".

"Часть депутатов готовы голосовать за законопроект только с этой правкой. Если ее ставят на подтверждение и проваливают, то другая часть депутатов, которая готова была голосовать за закон, уже не голосует. Насколько я понимаю, ни у одной, ни у другой части депутатов сейчас нет 226 голосов, чтобы принять закон", - сказал Монастырский.

Нардеп уверен, что речь в законе должна идти не только о лишении СБУ "экономических функций", но и вообще права привлекать оперативников Службы безопасности к силовым операциям в уголовных производствах, неподследственных этому ведомству. Учитывая это, Монастырский не уверен, что 28 января закон о БЭБ будет принят.

Отметим, законопроект о реформе СБУ также стоит в повестке дня на сегодня. В течение 2020 года парламент провалил голосование в первом чтении за этот проект. Все споры зачастую упирались в вопрос сохранения "экономической составляющей" в деятельности спецслужбы.

Напомним, в начале сентября парламент сделал шаг к созданию Бюро экономической безопасности, который должен заменить налоговую милицию.