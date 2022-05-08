Создали "центры занятости". Оккупанты придумали "легальный" способ заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими
В Мариуполе российские оккупанты создали так называемые "центры занятости". Таким образом они пытаются заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В связи с массовым отказом людей работать на разборке завалов, оккупанты сменили тактику. Теперь за работу на завалах обещают платить деньги в рублях. Даже открыли "центры занятости", - рассказал он.
За такие работы оккупанты обещают платить от 10 до 32 тыс. руб. (от 3350 до 10720 грн.).
Как сообщалось, чтобы прокормить семью, жители Мариуполя разбирают завалы, под которыми находят 80-100 трупов под каждым домом. Больше трех дней никто не выдерживает
Отметим, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек. В основном, в результате российского агрессии, погибли гражданские.
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