Создали "центры занятости". Оккупанты придумали "легальный" способ заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими

В Мариуполе российские оккупанты создали так называемые "центры занятости". Таким образом они пытаются заставить мариупольцев разбирать завалы с погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В связи с массовым отказом людей работать на разборке завалов, оккупанты сменили тактику. Теперь за работу на завалах обещают платить деньги в рублях. Даже открыли "центры занятости", - рассказал он. За такие работы оккупанты обещают платить от 10 до 32 тыс. руб. (от 3350 до 10720 грн.).