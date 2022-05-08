Створили "центри зайнятості". Окупанти придумали "легальний" спосіб змусити маріупольців розбирати завали із загиблими

У Маріуполі російські окупанти створили так звані "центри зайнятості". Таким чином вони намагаються змусити маріупольців розбирати завали із загиблими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В зв’язку з масовою відмовою людей працювати на розібранні завалів, окупанти змінили тактику. Тепер за роботу на завалах обіцяють сплачувати гроші в рублях. Навіть, відкрили "центри зайнятості", - розповів він.

За такі роботи окупанти обіцяють платити від 10 до 32 тис. руб. (від 3350 до 10720 грн.).