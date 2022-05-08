Створили "центри зайнятості". Окупанти придумали "легальний" спосіб змусити маріупольців розбирати завали із загиблими
У Маріуполі російські окупанти створили так звані "центри зайнятості". Таким чином вони намагаються змусити маріупольців розбирати завали із загиблими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"В зв’язку з масовою відмовою людей працювати на розібранні завалів, окупанти змінили тактику. Тепер за роботу на завалах обіцяють сплачувати гроші в рублях. Навіть, відкрили "центри зайнятості", - розповів він.
За такі роботи окупанти обіцяють платити від 10 до 32 тис. руб. (від 3350 до 10720 грн.).
Як повідомлялося, щоб прогодувати сім'ю, жителі Маріуполя розбирають завали, під якими знаходять 80-100 трупів під кожним будинком. Більше трьох днів ніхто не витримує
Зазначимо, у Маріуполі російські окупанти вбили 25 тис. людей. Здебільшого, внаслідок російської агресії, загинули цивільні.
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