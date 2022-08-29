UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создает проблемы, заставляя других договариваться: Зеленский о "бандитской логике" России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия руководствуется бандитской логикой, создавая проблемы и заставляя других договариваться. Европа нуждается в еще большем объединении ради совместной защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"У российского руководства специфическая бандитская логика. Они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит что-то за это получит. Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе", - заявил президент.

По словам Зеленского, Россия заставляет страны отказаться от европейских ценностей, в связи с чем Европе необходимы корректная политика и еще большее объединение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями.

Между тем министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу призвал европейские страны не идти на уступки перед Москвой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская ФедерацияВладимир Зеленский