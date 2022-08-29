Создает проблемы, заставляя других договариваться: Зеленский о "бандитской логике" России

Россия руководствуется бандитской логикой, создавая проблемы и заставляя других договариваться. Европа нуждается в еще большем объединении ради совместной защиты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"У российского руководства специфическая бандитская логика. Они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит что-то за это получит. Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе", - заявил президент.
По словам Зеленского, Россия заставляет страны отказаться от европейских ценностей, в связи с чем Европе необходимы корректная политика и еще большее объединение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями.
Между тем министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу призвал европейские страны не идти на уступки перед Москвой.
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