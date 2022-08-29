Создает проблемы, заставляя других договариваться: Зеленский о "бандитской логике" России

Россия руководствуется бандитской логикой, создавая проблемы и заставляя других договариваться. Европа нуждается в еще большем объединении ради совместной защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"У российского руководства специфическая бандитская логика. Они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит что-то за это получит. Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе", - заявил президент.

По словам Зеленского, Россия заставляет страны отказаться от европейских ценностей, в связи с чем Европе необходимы корректная политика и еще большее объединение.