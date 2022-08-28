ЕС столкнется с вызовами из-за санкций против России, но это цена свободы, - Боррель

Евросоюз в ближайшее время столкнется с экономическими вызовами, связанными с введенными против России санкциями. Однако это цена свободы, и Европа должна быть готова ее заплатить.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью австрийскому изданию "Krone" .

Он считает, что, пока экономика России зависит от нефти и газа, ЕС должен ограничивать ее возможности. При этом Боррель не стал отрицать того, что санкции против РФ вызвали экономические проблемы в Европе.

"Конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", - заявил глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что развязанная Россией война - это борьба не только украинцев, но и всех европейцев. Боррель также считает, что сейчас мир переживает "глобальный кризис демократии".

"Авторитарные режимы на подъеме. Старые империи возвращаются. Россия хочет вернуть царизм, Китай и Турция придерживаются имперских взглядов. И здесь решение может прийти только через единство. Каждый не выживает сам по себе", - подчеркнул он.