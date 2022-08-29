Створює проблеми, змушуючи інших домовлятися: Зеленський про "бандитську логіку" Росії

Росія керується бандитською логікою, створюючи проблема та примушуючи інших домовлятися. Європа потребує ще більшого об'єднання заради спільного захисту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.
"У російського керівництва специфічна бандитська логіка. Вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитися про їх вирішення, а бандит щось за це отримає. Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі", - заявив президент.
За словами Зеленського, Росія змушує країни відмовитись від європейських цінностей, у зв'язку з чим Європі необхідні коректна політика й ще більше об'єднання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями.
Тим часом міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу закликав європейські країни не йти на поступки перед Москвою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.