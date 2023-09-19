Союзники вирішують. Головне про формат "Рамштайн" і чого чекати від нової зустрічі партнерів

Засідання Контактної групи з оборони України відбуваються з квітня 2022 року. Передбачається, що саме після того, як Сили оборони витіснили росіян із північних областей, партнери повірили у можливість української перемоги.

Перша зустріч відбулася на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. І, власне, тому Контактна група отримала неофіційну назву - формат "Рамштайн".

За понад півтора роки російсько-української війни було 14 засідань. За підсумками кожної з них ухвалювалися рішення про поступове посилення України: від поставок артилерії натовського зразка до передових систем ППО.

Фото: на всіх зустрічах головує шеф Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)

Список учасників досить великий. Крім членів НАТО до нього увійшли Австрія, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, Японія, Ізраїль, Йорданія, Катар, Кенія, Ліберія, Марокко, Колумбія, Еквадор, Молдова та Грузія - загалом близько 50 країн.

Сьогодні партнери зустрінуться у офлайн-форматі на базі Рамштайн. Як зазначили у Пентагоні, її особисто проведуть міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Для Міллі це засідання, швидше за все, стане останнім, оскільки цього місяця спливає термін його повноважень.

"Рамштайн-1". Установча зустріч та оцінка перспектив

Перша зустріч союзників України відбулася 26 квітня 2022 року. Вона була радше консультативною, її учасники обговорювали можливості промислового потенціалу, зокрема каталогізацію ВПК союзників. Це було необхідним для оцінки того, як вони можуть посилити Україну.

Засідання не було під егідою НАТО, але на ньому були присутні усі члени альянсу у повному складі. Переговори тривали сім годин, і за їхніми підсумками Остін пообіцяв, що союзники якнайшвидше допоможуть Україні всім необхідним.

Також на зустрічі понад 30 країн заявили про готовність виділити на це понад 5 млрд доларів. Тоді ж сторони домовилися про те, що консультації будуть проводитись на регулярній основі.

"Рамштайн-2". Артилерія та ракети

На другій зустрічі обговорювалися поставки конкретних озброєнь. Партнери взяли зобов'язання щодо артилерії 155-мм калібру, а також щодо посилення берегової лінії.

Італія, Греція, Норвегія та Польща анонсували передачу артилерійських систем, боєприпасів, пускових установок для ракет Harpoon, а ракети згодом надала Данія. Чехія оголосила про постачання вертольотів вогневої підтримки, танків (радянського зразка) та ракетних систем.

Про пакети військової допомоги загалом оголосили понад 20 країн. До них також увійшли бойові машини та навчання українських військових на захілній техніці.

"Рамштайн-3". Анонси про HIMARS

Третя зустріч проходила у червні на тлі вуличних боїв за Сєвєродонецьк. Її головним результатом стало погодження поставок далекобійних реактивних систем залпового вогню HIMARS та боєприпасів до них.

Фото: поставки систем типу HIMARS було погоджено на третьому "Рамштайні" (Getty Images)

Крім того, США оголосили пакет на 1 млрд доларів, до якого увійшли гаубиці М777, 155-мм снаряди, автомобільна техніка, радіостанції тощо. Ухвалено рішення в рамках посилення узбережжя поставити ракети Brimstone, а Німеччина пообіцяла свою систему реактивного залпового вогню MARS II.

Словаччина зобов'язалася надати гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси. Канада, Польща та Нідерланди - додаткову артилерію.

"Рамштайн-4". Ремонт підбитої техніки, боєприпаси та знову HIMARS

Напередодні переговорів у липні США оголосили пакет на 400 млн доларів, до якого увійшли 1000 високоточних снарядів для артилерії. Після зустрічі в онлайн-форматі Ллойд Остін повідомив, що союзники, окрім озброєнь, забезпечать підготовку українських Сил оборони.

Також стало відомо, деякі країни почали відновлювати підбиту техніку на своїй території. Станом на липень 30 із 50 учасників "Рамштайну" постачали летальну зброю до України З країн-учасниць ЄС від цього утрималися лише нейтральна Австрія та Угорщина.

Крім того, США оголосили постачання 20 додаткових систем HIMARS.

"Рамштайн-5". Зенітки Gepard, ракети HARM та Hellfire

За підсумками п'ятої зустрічі, союзники закріпили курс на довгострокову підтримку України. Серед пріоритетів визначили розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. США оголосили черговий пакет, НАТО - про передачу зимового спорядження, Німеччина та Нідерланди взялися за навчання саперів.

Норвегія пообіцяла передати ракети AGM-114 Hellfire, німецька сторона - зенітні самохідні установки Gepard та броньовані танки-мостоукладачі Biber.

США також заявили, що поставлять ще більше гаубиць, протирадіолокаційні ракети HARM, мільйони набоїв, понад 5 000 протитанкових систем та тисячу протитанкових мін.

"Рамштайн-6". ППО проти російських ракет

Шоста зустріч відбулася 12 жовтня, за два дні після першого масованого удару по українській енергетиці. І союзники пообіцяли надати засоби протиповітряної оборони. Тоді вперше зайшла мова про системи NASAMS.

Фото: після масових ракетних ударів у жовтні 2022-го союзники погодили передачу систем ППО NASAMS (Getty Images)

Крім того, Німеччина зобов'язалася передати самохідні артилерійські установки PzH 2000 та реактивні системи залпового вогню MARS II (свою модифікацію HIMARS). Нідерланди - ракети для систем ППО.

Канада оголосила пакет майже на 50 млн доларів із артилерійськими снарядами, зимовою формою, обладнанням для супутникового зв'язку тощо.

"Рамштайн-7". Ще більше ППО та артилерії

На черговій зустрічі союзники вже обговорювали ефективність систем NASAMS проти російських ракет. Щонайменше шість країн оголосили про подальшу військову допомогу.

Швеція пообіцяла додаткові системи ППО, Іспанія - дві пускові установки Hawk та ракети , Німеччина - ППО, артилерію та боєприпаси для РСЗВ, Греція - 155-мм снаряди, Польща - артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння та ППО малої дальності.

"Рамштайн-8". Захід зважився на передачу своїх танків

Зустріч відбулася 20 січня 2023 року на базі Рамштайн і стала знаковою, оскільки Захід фактично розблокував поставки своїх танків. Німеччина відмовлялася узгоджувати поставки Leopard 2 в очікуванні рішення США щодо M1 Abrams, але під тиском союзників змінила позицію.

Після переговорів США оголосили про передачу ЗРК Avenger, бронемашин Bradley, БТР Stryker та іншої техніки, Великобританія - про поставки 14 танків Challenger 2, САУ AS90, бронетехніки, безпілотників та ракет Brimstone.

Фото: після 8-го "Рамштайну" союзники остаточно зважилися на передачу такнів західного зразка (Getty Images)

Франція погодилася передати "колісні танки" AMX-10 RC, Нідерланди - дві пускові установки Patriot на додаток до батарей із США та Німеччини, Італія - батарею ЗРК SAMP-T, Данія - самохідні артустановки CAESAR.

Країни Балтії передали десятки гаубиць, тисячі артилерійських боєприпасів, десятки переносних ЗРК Stinger, запчастини, два вертольоти М-17. Польща надала зенітні установки С-60 та продовжила поставки самохідних гаубиць KRAB.

"Рамштайн-9". Оформлення танкової коаліції

На момент лютневого засідання вже 8 союзників пообіцяли поставити танки Leopard 2. Данія заявила, що пожертвує всі свої САУ Caesar, Греція зобов'язалася передати 20 БМП, інші країни - різні системи ППО.

Норвегія ухвалила п'ятирічний план, згідно з яким на різні форми підтримки України виділить 7 млрд доларів. Танкова коаліція заговорила про 150 машин Leopard 1 і Leopard 2, США ухвалили остаточне рішення щодо M1 Abrams, а Польща та Чехія - про поставки модернізованих Т-72.

"Рамштайн-10". Снаряди для контрнаступу

Ключовою темою березневої зустрічі було забезпечення України снарядами напередодні контрнаступу. Анонсувалося посилення ППО та формування "броньованого кулака". Рішення про передачу кількох Leopard 2 ухвалила Канада.

Німеччина виділила 5 000 снарядів для артилерії та боєприпаси для MARS II, Словаччина та Польща остаточно зважилися на передачу винищувачів МіГ-29. Норвегія та США надали ще дві системи NASAMS.

Фото: Словаччина заявила, що передасть усі свої МіГ-29 Україні (oryxspioenkop.com)

Нідерланди ініціювали нові контракти у рамках надходження озброєнь до України, а Словенія пообіцяла передати бронетехніку.

"Рамштайн-11". Досі без західної авіації

Ця зустріч була присвячена питанням безпечного неба. Україна сподівалася на "зелене світло" у плані рішень щодо західної бойової авіації, але союзники зосередилися на наземних ППО.

У рамках танкової коаліції домовилися про навчання українських військових на танках M1 Abrams та створення центру технічного обслуговування Leopard у Польщі. За підсумками засідання глава Пентагону Ллойд Остін говорив про те, що завдяки танкам було посилено 9 механізованих бригад ЗСУ.

Україні дали можливість співпрацювати з Агентством НАТО з військових закупівель. Канада передала снайперські гвинтівки та радіостанції для супроводу Leopard 2.

"Рамштайн-12". Коаліція винищувачів

На травневій зустрічі вже обговорювали навчання українських пілотів на F-16. Водночас топ-чиновник армії США Марк Міллі казав, що на літаки треба мільярди доларів, тому поки що краще зосередитися на наземній ППО.

Проте проступили контури авіаційної коаліції. Лідерство в цьому питанні за Данією та Нідерландами, до забезпечення майбутніх поставок підключилися США, Великобританія, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

Окрім того, США пообіцяли розмістити замовлення на виробництво систем NASAMS для України.

"Рамштайн-13". Допомога на тлі контрнаступу

Про нові поставки оголосили Канада, США, Великобританія, Данія, Італія, Норвегія, Німеччина, Швеція, Іспанія, Данія та Нідерланди. До пакетів військової допомоги увійшли системи ППО, ракети, танки, бронемашини, розвідувальні та ударні безпілотники, а також боєприпаси.

На зустрічі Україна також уклала декларацію зі Словаччиною та Чехію про закупівлю та обслуговування БМП CV90.

"Рамштайн-14". Навчання пілотів та ясність з F-16

У липні пройшло крайнє на цей момент засідання в онлайн-форматі. Глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що партнери не зупиняться, доки Україна не отримає необхідне озброєння та боєприпаси.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про плани передати бронетранспортери М113. Також остаточно вирішено питання підготовки пілотів на F-16. Навчання має розпочатися в Данії, при цьому спочатку проводиться тестування та відбір українських кадрів, потім вони підтягнуть англійську мову, після чого розпочнеться теоретична та практична підготовка.

Фото: питання винищувачів F-16 для України вирішувалося, зокрема, у форматі "Рамштайн (wikipedia.org)

Станом на зараз перші пілоти вже вирушили на навчання, а західні ЗМІ вважають, що кілька F-16 зможуть піднятися в українське небо в лютому 2024 року.

"Рамштайн-15" буде сьогодні. Чого чекати від зустрічі?

Напередодні засідання в Україні та Заході дедалі частіше обговорюють, коли США вирішаться на передачу далекобійних ракет ATACMS. Аналогічного рішення чекають від Німеччини щодо Taurus.

Частина союзників оголосила про допомогу, не чекаючи на зустріч. Наприклад, Данія надасть великий пакет допомоги на понад 800 млн доларів із танками, БМП та зенітними гарматами. А Литва пообіцяла 1,5 млн. набоїв.

РБК-Україна поспілкувалася з військовими експертами, які вважають, що рішення щодо ATACMS, можливо, вже є.

"Єдине, що слід дочекатися відповідного застосування цих ракет, після якого буде оголошено про те, що США передали їх Україні", - вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зазначимо, конкретного порядку денного сьогоднішньої зустрічі немає, але ще в серпні тодішній міністр оборони Олексій Резніков при анонсі 15-го "Рамштайну" казав, що ключові питання суттєво не зміняться. Зокрема, основні пріоритети залишаються за ракетами, ракетними системами, радарами, авіацією західного зразка, артилерією та бронетехнікою всіх видів.

Зміна міністра оборони не вплине на відносини із союзниками. Призначений на цю посаду Рустем Умєров ще минулого тижня зв'язався з американським колегою Ллойдом Остіном. Сторони обмінялися думками щодо невідкладних потреб України, обговорили порядок денний "Рамштайну" та домовилися залишатися у тісному контакті.

Експерт Олександр Мусієнко наголошує, що після призначення міністрів усе стабільно у плані міжнародної комунікації на формальному та неформальному рівні.

"Не варто чекати на якісь принципові зміни у зв'язку з новим міністром оборони України. Країни, які нас підтримують, вони підтримують Україну, як державу, а не окремого міністра або головнокомандувача. Військовий блок, який відповідає за співпрацю з нашими партнерами, не змінився" , - додав він.