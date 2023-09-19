Союзники решают. Главное о формате "Рамштайн" и чего ждать от новой встречи партнеров

Заседания Контактной группы по обороне Украины проходят с апреля 2022 года. Предполагается, что именно после того, как Силы обороны вытеснили россиян с северных областей, партнеры поверили в возможность украинской победы.

Первая встреча прошла на американской военной базе Рамштайн в Германии. И, собственно, поэтому Контактная группа получила неофициальное название - формат "Рамштайн".

За более чем полтора года российско-украинской войны было 14 заседаний. По итогам каждой из них принимались решения о постепенном усилении Украины: от поставок артиллерии натовского образца до передовых систем ПВО.

Фото: на всех встречах председательствует шеф Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)

Список участников достаточно большой. Помимо членов НАТО в него вошли Австрия, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Иордания, Катар, Кения, Либерия, Марокко, Колумбия, Эквадор, Молдова и Грузия - всего порядка 50 стран.

Сегодня партнеры встретятся в офлайн-формате на базе Рамштайн. Как отметили в Пентагоне, ее лично проведут министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Для Милли это заседание, скорее всего станет последним, поскольку в этом месяце истекает срок его полномочий.

"Рамштайн-1". Учредительная встреча и оценка перспектив

Первая встреча союзников Украины прошла 26 апреля 2022 года. Она была скорее консультативной, ее участники обсуждали возможности промышленного потенциала, в частности, каталогизацию ВПК союзников. Это было необходимо для оценки того, как они могут усилить Украину.

Заседание не было под эгидой НАТО, но на нем присутствовали все члены альянса в полном составе. Переговоры продолжались семь часов, и по их итогам Остин пообещал, что союзники как можно скорее помогут Украине всем необходимым.

Также на встрече более 30 стран заявили о готовности выделить на это более 5 млрд долларов. Тогда же стороны договорились о том, что консультации будут вестись на регулярной основе.

"Рамштайн-2". Артиллерия и ракеты

На второй встрече обсуждались поставки конкретных вооружений. Партнеры взяли обязательства по артиллерии 155-мм калибра, а также по усилению береговой линии.

Италия, Греция, Норвегия и Польша анонсировали передачу артиллерийских систем, боеприпасов, пусковых установок для ракет Harpoon, а сами ракеты впоследствии предоставила Дания. Чехия объявила о поставках вертолетов огневой поддержки, танков (советского образца) и ракетных систем.

О пакетах военной помощи всего объявили более 20 стран. В них также вошли боевые машины и обучение украинских военных обращению с западной техникой.

"Рамштайн-3". Анонсы о HIMARS

Третья встреча проходила в июне на фоне уличных боев за Северодонецк. Ее главным результатом стало согласование поставок дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Фото: поставки систем типа HIMARS были согласованы на третьем "Рамштайне" (Getty Images)

Кроме того, США объявили пакет на 1 млрд долларов, в который вошли гаубицы М777, 155-мм снаряды, автомобильная техника, радиостанции и так далее. Принято решение в рамках усиления побережья поставить ракеты Brimstone, а Германия пообещала свою систему реактивного залпового огня MARS II.

Словакия обязалась предоставить вертолеты Ми-17 и ракетные боеприпасы. Канада, Польша и Нидерланды - дополнительную артиллерию.

"Рамштайн-4". Ремонт подбитой техники, боеприпасы и снова HIMARS

Накануне переговоров в июле США объявили пакет на 400 млн долларов, в который вошли 1000 высокоточных снарядов для артиллерии. После встречи в онлайн-формате Ллойд Остин сообщил, что союзники помимо вооружений обеспечат подготовку украинских Сил обороны.

Также стало известно, что некоторые страны начали восстанавливать подбитую технику на своей территории. По состоянию на июль 30 из 50 участников "Рамштайна" поставляли летальное оружие в Украину. Из стран-участниц ЕС от этого воздержались только нейтральная Австрия и Венгрия.

Кроме того, США объявили поставку 20 дополнительных систем HIMARS.

"Рамштайн-5". Зенитки Gepard, ракеты HARM и Hellfire

По итогам пятой встречи союзники закрепили курс на долгосрочную поддержку Украины. В числе приоритетов определили развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО. США объявили очередной пакет, НАТО - о передаче зимнего снаряжения, Германия и Нидерланды взялись за обучение саперов.

Норвегия пообещала передать ракеты AGM-114 Hellfire, немецкая сторона - зенитные самоходные установки Gepard и бронированные танки-мостоукладчики Biber.

США также заявили, что поставят еще больше гаубиц, противорадиолокационные ракеты HARM, миллионы патронов, более 5 000 противотанковых систем и тысячу противотанковых мин.

"Рамштайн-6". ПВО против российских ракет

Шестая встреча прошла 12 октября, через два дня после первого массированного удара по украинской энергетики. И союзники пообещали предоставить средства противовоздушной обороны. Тогда впервые зашла речь о системах NASAMS.

Фото: после массовых ракетных ударов в октябре 2022-го союзники согласовали передачу систем ПВО NASAMS (Getty Images)

Кроме того, Германия обязалась передать самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II (свою модификацию HIMARS). Нидерланды - ракеты для систем ПВО.

Канада объявила пакет почти на 50 млн долларов с артиллерийскими снарядами, зимней формой, оборудованием для спутниковой связи и т.д.

"Рамштайн-7". Еще больше ПВО и артиллерии

На очередной встрече союзники уже обсуждали эффективность систем NASAMS против российских ракет. Не менее шести стран объявили о дальнейшей военной помощи.

Швеция пообещала дополнительные системы ПВО, Испания - две пусковые установки Hawk и ракеты, Германия - ПВО, артиллерию и боеприпасы для РСЗО, Греция - 155-мм снаряды, Польша - артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение и ПВО малой дальности.

"Рамштайн-8". Запад решился на передачу своих танков

Встреча прошла 20 января 2023 года на базе Рамштайн и стала знаковой, поскольку Запад фактически разблокировал поставки своих танков. Германия отказывалась согласовывать поставки Leopard 2 в ожидании решения США по M1 Abrams, но под давлением союзников изменила позицию.

После переговоров США объявили о передаче ЗРК Avenger, бронемашин Bradley, БТР Stryker и другой техники, Великобритания - о поставке 14 танков Challenger 2, САУ AS90, бронетехники, беспилотников и ракет Brimstone.

Фото: после 8-го "Рамштайна" союзники окончательно решились на передачу такнов западного образца (Getty Images)

Франция согласилась передать "колесные танки" AMX-10 RC, Нидерланды - две пусковые установки Patriot в придачу к батареям из США и Германии, Италия - батарею ЗРК SAMP-T, Дания - самоходные артустановки CAESAR.

Страны Балтии передали десятки гаубиц, тысячи артиллерийских боеприпасов, десятки переносных ЗРК Stinger, запчасти, два вертолета М-17. Польша предоставила зенитные установки С-60 и продлила поставки самоходных гаубиц KRAB.

"Рамштайн-9". Оформление танковой коалиции

К моменту февральского заседания уже 8 союзников пообещали поставить танки Leopard 2. Дания заявила, что пожертвует все свои САУ Caesar, Греция обязалась передать 20 БМП, другие страны - различные системы ПВО.

Норвегия приняла пятилетний план, согласно которому на разные формы поддержки Украины выделит 7 млрд долларов. Танковая коалиция заговорила о 150 машин Leopard 1 и Leopard 2, США приняли окончательное решение по M1 Abrams, а Польща и Чехия - о поставке модернизованных Т-72.

"Рамштайн-10". Снаряды для контрнаступления

Ключевой темой мартовской встречи было обеспечение Украины снарядами в преддверии контрнаступление. Анонсировалось усиление ПВО и формирование "бронированного кулака". Решение о передаче нескольких Leopard 2 приняла Канада.

Германия выделила 5 000 снарядов для артиллерии и боеприпасы для MARS II, Словакия и Польша окончательно решились на передачу истребителей МиГ-29. Норвегия и США предоставили еще две системы NASAMS.

Фото: Словакия заявила, что передаст все свои МиГ-29 Украине (oryxspioenkop.com)

Нидерланды инициировали новые контракты в рамках поступления вооружений в Украину, а Словения пообещала передать бронетехнику.

"Рамштайн-11". Все еще без западной авиации

Эта встреча была посвящена вопросам безопасного неба. Украина надеялась на "зеленый свет" в плане решений по западной боевой авиации, но союзники сосредоточились на наземных ПВО.

В рамках танковой коалиции договорились об обучении украинских военных на танках M1 Abrams и о создании центра технического обслуживания Leopard в Польше. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин говорил о том, что благодаря танкам были усилены 9 механизированных бригад ВСУ.

Украине открыли возможность сотрудничать с Агентством НАТО по военным закупкам. Канада передала снайперские винтовки и радиостанции для сопровождения Leopard 2.

"Рамштайн-12". Коалиция истребителей

На майской встрече уже обсуждали обучение украинских пилотов на F-16. В то же время топ-чиновник армии США Марк Милли говорил, что на самолеты нужны миллиарды долларов, поэтому пока лучше сосредоточиться на наземной ПВО.

Тем не менее проступили контуры авиационной коалиции. Лидерство в этом вопросе за Данией и Нидерландами, к обеспечению будущих поставок подключились США, Великобритания, Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Кроме того, США пообещали разместить заказы на производство систем NASAMS для Украины.

"Рамштайн-13". Помощь на фоне контрнаступления

О новых поставках объявили Канада, США, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Германия, Швеция, Испания, Дания и Нидерланды. В пакеты военной помощи вошли системы ПВО, ракеты, танки, бронемашины, разведывательные и ударные беспилотники, а также боеприпасы.

На встрече Украина также заключила декларацию со Словакией и Чехию о закупке и обслуживании БМП CV90.

"Рамштайн-14". Обучение пилотов и ясность по F-16

В июле прошло крайнее на данный момент заседание в онлайн-формате. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что партнеры не остановятся, пока Украина не получит необходимое вооружение и боеприпасы.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург объявили о планах передать бронетранспортеры М113. Также окончательно решен вопрос подготовки пилотов на F-16. Обучение должно начаться в Дании, при этом сначала проводится тестирование и отбор украинских кадров, затем они подтянут английский язык, после чего начнется теоретическая и практическая подготовка.

Фото: вопрос истребителей F-16 для Украины решался в том числе в формате "Рамштайн (wikipedia.org)

По состоянию на сейчас первые пилоты уже отправились на обучение, а западные СМИ полагают, что несколько F-16 смогут подняться в украинское небо в феврале 2024 года.

"Рамштайн-15" будет сегодня. Чего ждать от встречи?

Накануне заседания на Украине и на Западе все чаще обсуждают, когда же США решатся на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.

Часть союзников объявила о помощи, не дожидаясь встречи. Например, Дания предоставит крупнейший пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.

РБК-Украина пообщалось с военными экспертами, которые полагают, что решение по ATACMS, возможно, уже есть.

"Единственное, что нужно дождаться соответствующего применения этих ракет, после которого будет объявлено о том, что США передали их Украине", - считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Отметим, конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет, но еще в августе тогдашний министр обороны Алексей Резников при анонсе 15-го "Рамштайна" говорил, что ключевые вопросы существенно не изменятся. В частности, основные приоритеты остаются за ракетами, ракетными системами, радарами, авиацией западного образца, артиллерией и бронетехникой всех видов.

Смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками. Назначенный на эту должность Рустем Умеров еще на прошлой неделе связался с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обменялись мнениями относительно неотложных потребностей Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.

Эксперт Александр Мусиенко подчеркивает, что после назначения министров все стабильно в плане международной коммуникации на формальном и неформальном уровне.

"Не стоит ждать каких-то принципиальных изменений в связи с новым министром обороны Украины. Страны, которые нас поддерживают, они поддерживают Украину, как государство, а не отдельного министра или главнокомандующего. Военный блок, отвечающий за сотрудничество с нашими партнерами, не изменился", - добавил он.