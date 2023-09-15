ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Остін відвідає Німеччину для участі у "Рамштайні-15", - Пентагон

П'ятниця 15 вересня 2023 01:59
UA EN RU
Остін відвідає Німеччину для участі у "Рамштайні-15", - Пентагон Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у понеділок відвідають Німеччину для проведення засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Про це заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова комітету (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників із майже 50 країн", - заявила заступник спікера Пентагону.

Зустріч "Рамштайн-15"

Нагадаємо, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

На думку експертів, однією із ключових тем нової зустрічі Контактної групи з оборони України стануть нагальні потреби нашої країни.

Аналітики сходяться на думці, що нагальною потребою для ЗСУ зараз є артилерія, оскільки Росія з ймовірною допомогою Північної Кореї може повернутися до тактики "вогневого валу". Також напередодні опалювального сезону Україні потрібна велика кількість систем ППО.

Більш детально про черговий "Рамштайн" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Зустріч Рамштайн
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ