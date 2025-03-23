Союзники Трампа тиснуть на нього, щоб Маск давав менше інтерв'ю, - NBC News

Союзники президента США Дональда Трампа сумніваються, що голові Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілону Маску потрібно давати стільки інтерв'ю. Його висловлювання часто розходяться з заявами Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання зазначає, що після свого обрання Дональд Трамп запевнив, що його адміністрація не торкатиметься соціального страхування, окрім того, щоб зробити його ефективнішим. Але Ілон Маск нещодавно зробив критичні коментарі щодо програми, які суперечать обіцянкам Трампа та викликають занепокоєння у членів Республіканської партії.

Четверо поінформованих осіб повідомили NBC News, що ці побоювання спонукали деяких союзників Трампа засумніватися, чи варто мільярдеру продовжувати давати стільки інтерв’ю ЗМІ.

Представник Білого дому сказав виданню, що вони прихильно ставляться до поглядів деяких республіканців, які бачать коментарі Маска щодо соціального страхування як потенційно проблематичні та тривожні для деяких людей похилого віку.

В адміністрації Трампа запевнили, що особиста думка Маска щодо соціального страхування не впливає на політику президента.

"Зрештою, президент Трамп повністю довіряє рішенням Ілона Маска. Реальність полягає в тому, що Ілон робить все для того, щоб покращити соціальне страхування", - сказав американський чиновник.