UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на 40 млрд євро, - Reuters

Фото: НАТО виділить Україні 40 млрд євро на рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Союзники НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив агентству західноєвропейський дипломат, лідери країн альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році - на рівні близько 40 млрд євро на рік.

Агентство Bloomberg повідомляло, що деякі країни-члени НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних витрат на військову допомогу Україні

При цьому очікувалося, що вони зможуть укласти угоду, якщо 40 млрд євро допомоги Україні будуть віднесені до існуючого зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. На ньому очікуються позитивні рішення щодо надання Україні додаткових систем ППО.

В Офісі президента України хочуть від НАТО "сильного" рішення на саміті у Вашингтоні, оскільки інакше "саміт буде марним".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в Україні